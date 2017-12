Lo straordinario trucco per sbucciare le pesche in un solo secondo

Vi ricordate il famoso tutorial per sbucciare le pesche in un secondo diventato virale sul web nel 2017? Lo scorso agosto una donna giapponese, Okada, aveva proposto sui social un particolare metodo per togliere la buccia dal frutto in maniera semplice e veloce. Di fronte alla breve clip il web si è scatenato tra incredulità e scetticismo. Infatti, dietro il gesto delle mani si nasconde un trucco: lasciare la pesca a bagno per venti secondi nell'acqua calda e subito dopo metterla in quella fredda per circa cinque minuti. Voi avete fatto un tentativo?