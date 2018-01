La pedana vibrante fa impazzire i gemellini, il video diventa virale

E' stato uno dei video più condivisi su Facebook di tutto il 2017. Quello dei piccoli gemelli neozelandesi Noah e Micah Timaru, protagonisti di una performance, diventata in poche poche ore virale sul web. Il filmato, pubblicato dalla blogger Ellie Hanies, mostra come i due bambini siano molto colpiti dalla pedana vibrante sulla quale sono seduti e la loro risata è diventata contagiosa per tutti coloro che in breve tempo hanno apprezzato questa clip. L’idea di “intrattenerli” sulla macchina vibrante è venuta a mamma Kelly quando ha visto che i suoi cuccioli sorridevano mentre lei la usava. David Newman, presidente della Società Pediatrica della Nuova Zelanda, ha tenuto a specificare che quel tipo di pedana non arreca nessun danno ai piccoli, perchè le vibrazioni, se non reiterate per lungo tempo, sono assolutamente innocue.