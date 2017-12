Dublino, provano a rubargli la bici ma il proprietario reagisce prendendoli a pugni

Giornata tranquilla nella capitale irlandese per questo biker, che sta passeggiando nel quartiere di Clontarf e a un certo punto decide di lasciare incustodita la sua bicicletta per entrare in un negozio. Non poteva certo sapere che due malintenzionati, anche loro in sella a una bici, fossero pronti per rubargliela ma la situazione si conclude in modo del tutto sorprendente: accortosi del tentativo di furto, il proprietario si getta sul ladro e lo butta a terra, assestandogli qualche pugno per assicurarsi di avere avuto la meglio. Poi, come se niente fosse, ritorna alla propria bicicletta.