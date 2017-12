Brasile, neonata prodigio cammina dopo la nascita

È appena nata eppure cerca già di mettere un piede avanti all’altro. La carrellata dei migliori video del 2017 continua con questo filmato girato in Brasile, rimbalzato fra YouTube e Facebook prima di arrivare sulle pagine di molti siti d’informazione, dove si vede una neonata “camminare” sostenuta dalla mano di un’infermiera nello stupore generale. La mamma gioisce di fronte alla prodezze della piccola:” Mia figlia sa già camminare!” Nonostante il clamore, l’impresa compiuta da questa piccolina altro non è che il riflesso della marcia automatica del neonato, un’azione piuttosto comune che in ogni caso la bambina ha compiuto con una certa precocità.