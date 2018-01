Body painting: sembra vestita, ma gira nuda al centro commerciale

Continuiamo la nostra carrellata dei migliori video del 2017 e, questa volta, voliamo fino a Baltimora, per mostrare un progetto artistico molto interessante. E' quello di Jen Seidel, meglio conosciuta al pubblico come "Jen the body painter". Approfittando della disponibilità e dell'audacia della modella Maria Luciotti (chiare origini italiane), la Seidel l'ha dipinta tutta, facendola sembrare completamente vestita. Look molto semplice: jeans e maglietta nera, avvolta soltanto da una sciarpa (quella sì, reale) per coprirle il seno. La Luciotti, una volta pronta è andata in giro in un centro commerciale e, con grande sopresa, molti degli avventori e dei commessi dei negozi sul posto nemmeno si sono accorti che, in realtà, lei camminava in pubblico completamente nuda. Le reazioni di chi, invece, l'ha notata, sono state spassose ed esilaranti.