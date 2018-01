Apple, ricordate il trucco per far cantare "Bohemian Rhapsody" a Siri?

Ricordate il trucco per far cantare "Bohemian Rhapsody" a Siri? Nel corso del 2017 sono state davvero tantissime le clip legate al mondo della tecnologia diventate virali sul web e tra queste aveva colpito molto la scoperta dello youtuber "UnBoxing Jon", al quale era bastato recitare a Siri la prima frase del celebre brano dei Queen per attivare l'assistente personale di Apple e lasciarle continuare la canzone.



Il video era stato immediatamente ripreso dai fan di Freddie Mercury, pronti a sperimentare in prima persona l'innovativo metodo che si preannunciava come un nuovo passo verso un'intelligenza artificiale capace - tra le altre cose - anche di cantare.