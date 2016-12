Expo, è il giorno della festa del pane

Di grano, ma anche di riso, yucca e baobab, all'Expo di Milano è la festa del pane. Ogni Paese all'Esposizione Universale ha offerto la sua ricetta caratteristica dell'alimento e i rappresentanti dei padiglioni si sono uniti in due distinti cortei partiti in contemporanea dai due estremi del Decumano, per poi convergere in Piazza Italia. Ad aspettarli, una grande tavola in legno massiccio, sulla quale sono state posate le tante ceste colme di pagnotte di ogni forma e sapore.