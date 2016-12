Expo, dopo il successo del crocoburger lo Zimbabwe stupisce con il panino alla zebra

"Portiamo qui a Expo una novità che in Europa è già molto diffusa ma in Italia ancora no - ha spiegato il console per il nord Italia dello Zimbabwe, Georges El Badaoui - vogliamo mostrare come la cultura del cibo cambia in ogni Paese e non pensiamo certo di poter sfamare il mondo con coccodrilli e zebre".



La carne di zebra proposta dallo Zimbabwe proviene rigorosamente da allevamenti. "Si tratta di un tipo particolare di animale allevato appositamente per la macellazione - ha spiegato il console -. Non vengono cacciati nel loro habitat naturale", ha precisato. La carne di zebra è magra, proteica e per questo viene scelta anche dagli sportivi di tutto il mondo. Il sapore assomiglia molto a quello della carne di cavallo".



Lo Zimbabwe promette di stupire ancora i visitatori con un nuovo hamburger esotico, il Safari Burger, che arriverà in occasione del national day del Paese africano, il 31 agosto. Allo stand nessuno ha voluto anticipare che tipo di carne andrà a comporre il nuovo piatto. "Non temiamo le proteste degli animalisti - ha spiegato il console - esprimiamo la nostra cultura rispettando le scelte di tutti".



Lo Zimbabwe ha voluto inoltre rendere omaggio in questi giorni al leone Cecil, l'esemplare ucciso in Zimbabwe da un cacciatore di frodo americano. Per celebrare l'animale simbolo del Paese sono state stampate e distribuite a Expo apposite cartoline con l'immagine del leone e la scritta "Cecil We Will Miss You".