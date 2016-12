Expo, baguette alla Nutella da record: 122,4 metri

Battuto un altro record all'Expo di Milano, stavolta goloso. Alle 16 è stato certificato dal funzionario dei Guinness dei Primati che con 122,4 metri, nel padiglione della Nutella, è stata preparata la baguette più lunga del mondo prontamente riempita di crema spalmabile alla nocciola per la gioia di tutti i presenti, grandi e bambini. La preparazione, l'attesa e la festa per il traguardo raggiunto sono stati documentati in tempo reale via Twitter.