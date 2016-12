Expo, a ruba l'acqua che sgorga gratis

Sono oggi 22, e diverranno presto 32, le Case dell'Acqua allestite in Expo ​da Gruppo CAP (gestore del servizio idrico della provincia di Milano) e MM (gestore del servizio idrico della città di Milano),​ impianti installati per dissetare i visitatori durante tutti i sei mesi dell'Esposizione Universale in modo gratuito e sostenibile.

Le Case dell'Acqua producono anche importanti risparmi dal punto di vista ambientale: ciascuna può erogare quotidianamente fino a 7mila litri di acqua, servendo più persone contemporaneamente. Tradotto in termini impatto sull'ambiente, l'utilizzo di questi impianti permette di non consumare 372 kg di petrolio al giorno e di non immettere in atmosfera diverse sostanze inquinanti, circa 427 kg di anidride carbonica, consumate in fase di produzione di Pet, materiale di cui sono composte le bottiglie d'acqua.

Dall'apertura dell'esposizione sono stati erogati 865.695 litri (di questi il 54% naturale e il 46% frizzante), vale a dire circa 1200 litri al giorno per ciascuna. Un trend in crescendo: nella sola giornata di lunedì 1° giugno, per esempio, le 22 Case hanno erogato 58.833 litri, quasi 2700 litri al giorno per ciascuna. In base alla telelettura dei dati, il picco dei consumi risulta tra le ore 15 e le 17.