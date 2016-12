1 aprile 2015 Venezia nelle foto di 170 anni fa: la Serenissima "deserta" e senza turisti Sembra incredibile, ma c'è stato un tempo in cui la città lagunare più famosa del mondo non era meta di viaggiatori provenienti da tutto il mondo Tweet google 0 Invia ad un amico

17:19 - Piazza San Marco "deserta", la Ca' d'Oro in fase di restauro, quasi nessuna barca nel Canal Grande: era così che si presentava Venezia 170 anni fa. Alcune foto scattate tra il 1840 e il 1850 ci mostrano la Serenissima come non l'avevamo mai vista, senza neanche l'ombra di un turista. E pensare che, oggi, in media sono 10 milioni i visitatori che ogni anno riempiono la città lagunare più famosa del mondo. Gli scatti in bianco e nero, scoperti in un'asta nel Regno Unito nel 2006, sono dagherrotipi di proprietà del celebre critico d'arte John Ruskin.