Usa, viaggio nella storia del crimine: le foto segnaletiche dei ricercati nel 1900

Ecco i malviventi che seminavano terrore in Nebraska all'inizio del 1900. Nell'album dei ricercati, tutti poi assicurati alla giustizia, ci sono dai più temibili criminali a prostitute e ladri di polli. C'è persino chi è finito dietro le sbarre per aver disturbato la quiete pubblica o chi, come Amos Olanda, ha deciso di intraprendere una vera e propria carriera nel malaffare, facendosi ritrarre più volte dopo i suoi numerosi arresti.