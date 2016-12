Usa, 88 anni fa venivano giustiziati sulla sedia elettrica Sacco e Vanzetti

88 anni fa, il 23 agosto 1927, venivano giustiziati sulla sedia elettrica negli Stati Uniti Ferdinando Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti. I due immigrati italiani, accusati dell'omicidio di un contabile e di una guardia del calzaturificio "Slater and Morrill", furono condannati alla fine di un processo farsa, con poche prove e molti dubbi. Già all'epoca molte furono le proteste dopo la lettura del verdetto, facendo diventare i due emblema dell'ingiustizia del potere contro i deboli e contro chi si poneva su posizioni non filogovernative (come nel caso appunto dei due anarchici italiani). Il sospetto che Sacco e Vanzetti, anarchici e immigrati, fossero i perfetti capri espiatori, ha trovato conferma nel corso del tempo: nel 1977 i due italiani sono stati riabilitati per non aver commesso alcun reato.