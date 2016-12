Teatro alla Scala, un doodle di Google per ricordare l'inaugurazione di 238 anni fa

"Ed in mezzo al mio contento del destin più non rammento il rigor, la crudeltà". Con i versi conclusivi de L'Europa riconosciuta di Antonio Salieri e Mattia Verazi, 238 anni fa si consumò l'inaugurazione di uno degli stabili più prestigiosi e apprezzati del mondo : il Teatro alla Scala di Milano. In occasione dell'anniversario, Google ha scelto di dedicare un doodle a quello che, a partire dal 3 agosto 1778, diventò un simbolo della cultura italiana. Il nuovo stabile venne costruito nel 1776 sulle ceneri del vecchio Teatro Ducale per volontà dall'Imperatrice Maria Teresa d'Austria.

La nascita della Scala fu fortemente voluta dalle famiglie nobili e facoltose di Milano, che nel 1776 videro il Regio Teatro Ducale cadere a pezzi in seguito a un incendio. Per un aristocratico dell'epoca era impensabile rinunciare al palchetto di proprietà all'interno del teatro più importante della città. L'arciduca Ferdinando d'Austria, allora governatore di Milano, si vide "costretto" a finanziare la costruzione di un nuovo stabile su progetto dell'architetto Giuseppe Piermarini.



Il teatro - L'impianto scelto fu quello del classico teatro all'italiana "a ferro di cavallo". Si trattava di un'avanguardia dal punto di vista strutturale, che rispetto al precedente modello "a campana" presentava un lieve restringimento del boccascena con la curvatura verso l'interno degli ordini di palchi e, soprattutto, introduceva un retropalco capiente per contenere macchine sceniche. Un'opera, insomma, destinata alla magnificenza. Piermarini aveva previsto tremila posti in sala, quattro ordini di palchi, due gallerie e il classico loggione. L'acustica, anche grazie alla volta di legno, è ancora oggi considerata tra le migliori d'Europa e del mondo.



Oltre trecento anni di storia - Soltanto a partire dal 1940, per opera del direttore e compositore Victor De Sabata, la stagione teatrale cominciò ad aprirsi il 7 dicembre, in occasione della festività di Sant'Ambrogio, patrono di Milano. In oltre trecento anni di storia sul palco della Scala si sono esibiti artisti di primissimo livello e hanno lavorato grandissimi compositori del calibro di Niccolò Paganini, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini.