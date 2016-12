Sexy, retrò e artistiche: le pin-up disegnate sugli aerei della Seconda Guerra Mondiale

La decorazione di armi e strumenti di guerra ha una storia millenaria. In epoche remote vi si raffiguravano simboli divini per assicurarsi un esito positivo in battaglia, ma col passare dei secoli i soggetti sono diventati sempre più... frivoli. Durante la Seconda Guerra Mondiale, infatti, vennero raffigurate sulle fiancate degli aerei militari le cosiddette pin-up, intramontabili icone di fascino e desiderio femminili. Il loro compito era quello di "alleggerire" la missione potenzialmente mortale dei soldati, che in quel modo vedevano raffigurata una delle condizioni principali della vita militare e bellica: la privazione sessuale.