Ricordi color di ciliegio, il Giappone di cent'anni fa nelle cartoline dell'epoca

Ciliegi in fiore, abiti tradizionali ed edifici coloratissimi: il Giappone di cent'anni fa si presentava così nelle cartoline e nelle fotografie d'inizio Novecento. Le immagini, colorate a mano, sono state diffuse sul sito della New York Public Library e risalgono al periodo che va dal 1907 al 1923, anno del grande terremoto che sconvolse la regione del Kanto. I soggetti delle cartoline vanno dalla mistica campagna nipponica alla vita urbana nei grandi centri, in particolare Tokyo e Yokohama.