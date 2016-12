19 marzo 2015 Ricchi, famosi e... inediti: le celebrità mondiali come non le avete mai viste Da Obama a Putin, da Frank Sinatra a Bob Marley, passando per Brad Pitt: le vecchie foto di alcune delle personalità più famose del pianeta Tweet google 0 Invia ad un amico

Ben Stiller a New York con suo padre (1978) Barack Obama ai tempi del college (1980) Vladimir Putin (a sinistra) incontra il presidente Usa Ronald Reagan Joe Biden a 26 anni (1964) Un giovane Bill Clinton con il suo sassofono Sarah Silverman in attesa del suo primo casting Steve Buscemi vigile del fuoco di New York (1976) Robin Williams alle superiori (1969) Arnold Schwarzenegger visita New York per la prima volta (1968) Dwayne "The Rock" Johnson a 15 anni (1987) Christian Bale impegnato con i videogames (1984) Tommy Lee Jones giocatore di football (1965) Bob Marley nella sua prima band "The Wailers" (1965) Jim Carrey adolescente Bill Cosby ai tempi del college (1961) Morgan Freeman in una delle sue prima apparizioni in tv Robert Downey Jr. e Mike Tyson Muhammad Ali si allena in piscina (1961) Un giovane Tony Hawk Frank Sinatra arrestato per adulterio (1938) Vin Diesel alle superiori (1985) Bill Gates arrestato per guida senza patente (1977) Stalin nelle foto segnaletiche del 1911 Stephen Colbert al college (1984) Steve Carrell all'ultimo anno di collegio (1980) Brad Pitt giovanissimo e la sua squadra di basket (1977)