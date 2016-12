2 luglio 2015 Quando l'amore non ha sesso: scatti vintage di coppie gay in tempi non sospetti Un fotografo parigino ha reperito le foto in vari mercatini dell'usato, scoprendo un'inusuale libertà proprio negli anni in cui l'omosessualità era un tabù e ci ha fatto un album dal sapore molto delicato Tweet google 0 Invia ad un amico

08:07 - "E' abbastanza difficile trovare foto che ritraggono la vita intima di coppie omosessuali in tempi in cui esserlo doveva essere nascosto, e invece questi scatti degli anni 50 dimostrano l'omosessualità senza inibizioni, e in generale sono un inno alla libertà, dove l'amore e la felicità sono presentati senza ferite". Lo afferma Sebastien Lifshitz, fotografo e regista francese che ha vinto il Cesar 2013 con il film "Invisibili".

Il fotografo ha reperito gli scatti nei vari mercatini delle pulci, che ha visitato in giro per il mondo. Scoprendo un modo di vivere l'amore omosessuale senza inibizioni, nonostante nel periodo in cui quegli scatti furono fatti essere gay era un tabù. "Le coppie rischiavano molto anche solo per sviluppare la pellicola. Questo non ha fermato la loro voglia di amarsi", ha commentato Lifshitz.