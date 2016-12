New York in bianco e nero, la Grande Mela degli Anni Trenta nelle foto di Berenice Abbott

Le fotografie di città in continuo cambiamento come New York sono forse le più preziose, perché consentono di "fissare" per sempre non solo lo spazio, ma anche il tempo. Raccontare un'epoca: era questo l'obiettivo della fotografa americana Berenice Abbott quando, nel 1929, decise di immortalare la vita per le strade della Grande Mela. Era la New York in bianco e nero del proibizionismo che si apprestava a vivere uno dei periodi più bui della sua storia: quello della Grande Depressione.