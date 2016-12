2 marzo 2015 Le grandi sfilate degli Anni Ottanta: l'eccesso in passerella Da Giorgio Armani a Gianni Versace, gli scatti degli abiti e degli stilisti che hanno segnato un'epoca di grande indipendenza stilistica Tweet google 0 Invia ad un amico

15:38 - Colori accesi, abiti e acconciature audaci, street style e donna in carriera. I canoni della moda Anni Ottanta "sfilano" in passerella in alcuni scatti di grandissimi stilisti come Gianni Versace e Giorgio Armani e delle loro creature. Dallo stile "Like a virgin" alle maison in passerella, il "dress for success" teorizzato in quegli anni va a braccetto con il look eccentrico e sbarazzino in nome di un unico imperativo: osare.