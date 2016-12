La Napoli a colori di un secolo fa, ecco le foto dell'archivio del Congresso

Cartoline dal passato : sono vivide rappresentazioni della Napoli di oltre un secolo fa gli scatti a colori del capoluogo partenopeo provenienti dall' archivio fotografico del Congresso statunitense e ottenuti con la tecnica della fotocromia in voga fra la fine del 1800 e l'inizio del '900.

Le splendide immagini erano forse destinate ad attrarre potenziali visitatori, mostrando alcuni degli scorci più suggestivi della città: da piazza del Plebiscito al Maschio Angioino, dal rione Santa Lucia al porto sovrastato dal Vesuvio, dagli "scugnizzi" alle donne che lavano i panni per strada, le foto raccontano una città che in parte è sparita, ma non ha mai perso la sua anima, nobile e popolare insieme.