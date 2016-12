La magia della Capitale ai tempi dei nostri bisnonni: ecco le immagini vintage di Roma tra XIX e XX secolo

Dal Colosseo alla Fontana di Trevi, passando per Piazza Navona e l'Arco di Tito: in oltre due millenni e mezzo di storia Roma ha saputo conquistare il cuore e gli occhi di tutto il mondo, meritando l'epiteto di "città eterna". Per celebrare la bellezza della Capitale, il sito della Library of Congress, la biblioteca nazionale statunitense, ha pubblicato una serie di fotografie scattate a Roma intorno al 1890 e "colorate" grazie alla tecnica della fotocromia.