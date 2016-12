2 novembre 2014 In cerca di uno slogan? Ecco le pubblicità vintage da cui non prendere ispirazione Divertenti e con doppi sensi, le reclame che hanno avuto successo negli anni passati ma che oggi probabilmente sarebbero vietate Tweet google 0 Invia ad un amico

11:12 - C'è quella che da consigli su come evitare di sposarsi. Quella che propone dei jeans che trasformano dei "bellimbusti" in aitanti "stalloni". O ancora quella del bambino che invita la mamma a fumarsi una bella Marlboro prima di sgridarlo. Sono solo alcune delle pubblicità che hanno avuto fortuna negli scorsi anni ma che oggi, forse, sarebbero vietate. Un consiglio quindi ai pubblicitari. Se siete in cerca di ispirazione non cercatela in questi slogan.