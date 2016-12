Il tribunale decreta il fallimento di Postalmarket: finisce un'epoca

Nata nel 1959 da un'idea di Anna Bonomi Bolchini, che importò in Italia il modello americano della vendita per catalogo anticipando, di fatto, quello che la tecnologia avrebbe poi trasformato nell'e-commerce, l'azienda crebbe negli anni Sessanta e Settanta grazie alla sua capacità di offrire quei prodotti che, reclamizzati in televisione, non erano comunque reperibili nei piccoli centri della provincia italiana.



Tra la fine degli anni Ottanta ed i primi anni Novanta, Postalmarket era leader italiano nel mercato delle vendite per corrispondenza, e gestiva oltre 45mila spedizioni al giorno. Poi, il declino nonostante i tentativi di salvataggio, e la chiusura definitiva nel 2007. Oggi, il fallimento, che mette la parola fine a quello è che stato il giornale più sfogliato da più di una generazione (non ultimi i ragazzini che, quando internet non c'era, si rifacevano gli occhi con le modelle dei capi di intimo femminile).



Anche perché sulle copertine del catalogo hanno fatto la propria comparsa tutte le donne più belle e desiderate dei tempi: da Sylva Koscina alle gemelle Kessler, da Monica Guerritore a Ornella Muti, da Laura Antonelli a Dalila Di Lazzaro, passando per Sydne Rome, Clio Goldsmith, Romina Power, Gloria Guida, Isabella Ferrari, Milly Carlucci, Eleonora Brigliadori, Marina Suma, Eleonora Giorgi, Kelly LeBrock, Brigitte Nielsen, Brooke Shields, Carol Alt, Monica Bellucci, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Carla Bruni, Eva Herzigova, Valeria Mazza, Natalia Estrada e Valeria Marini.