11 febbraio 2015 Il fascino retrò del cibo in bianco e nero Il documentario di Andrea Gropplero di Troppenburg, prodotto da Luce Cinecittà, ed Expo 2015 hanno ispirato questa raccolta di immagini selezionate da Mondadori che mostrano vip e meno vip all'opera con pranzi, colazioni e cene Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

17:34 - Quando l’Italia mangiava in bianco e nero, documentario girato da Andrea Gropplero di Troppenburg e prodotto da Luce Cinecittà, sarà presentato alla Berlinale 2015 nella sezione Culinary Cinema. Riallacciandosi a questa opera e al tema di Expo 2015 "Nutrire il pianeta", Mondadori Portfolio ha proposto una selezione di foto - rigorosamente in bianco e nero - di celebrità e persone comuni sia italiane sia straniere, intente a mangiare. In mostra uno spaccato sullo stile, il costume e la gioia di vivere il cibo che è tutta italiana.