I distributori automatici degli Anni Cinquanta: il progresso a portata di dito

15:44 - Si pensa che il primo distributore automatico azionato per mezzo di monete sia stato inventato nel 219 a.C. per dispensare acqua per le cerimonie nei templi. Da allora ne è stata fatta di strada, giungendo in Italia negli Anni Cinquanta con i primi storici "erogatori" di Coca-Cola e caramelle. Emblema del progresso e dell'innovazione, sono diventati anche il simbolo del boom economico e dell'assimilazione dell'american way of life.