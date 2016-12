I 41 oggetti del passato senza futuro

Il "morso" per creare le fossette La bicicletta volante Il sommergibile personale Segretaria robot Le "tube di guerra", utilizzate per scovare aerei nemici prima dell'invenzione del radar La barca moto alimentata La Buick "Flamingo" del 1961, con un posto a rotazione Giubbotto antiproiettile del 1900 Il Viofonografo La maschera per giocatori di poker che arrossiscono Bicicletta anfibia Bici formato famiglia con macchina da cucire per mamma La maschera con ghiaccio per smaltire la sbornia (1947) Sauna portatile Il dito vibratore per gengive The isolator, maschera che aiutava scrittori con problemi di concentrazione Gabbia da finestra per bimbi: ottima per fargli prendere aria fresca anche in condominio La maschera cono per proteggere il viso dalle intemperie Un marsupio familiare Il tosta pancetta Massaggia cranio con 480 dita artificiali Attrezzo per fumatori incalliti Il cubatore di uova sode La morsa da piedi per insegnare a camminare La orgia doccia Bici per piedi Pattini a rotelle motorizzati Un miracoloso casco per far ricrescere i capelli Il super phon Ombrellino per fumare sotto la pioggia I primi Google glass Occhiali da sole con veneziana Macchina spaventa topi che simula la miagolata Abbronzatura a spruzzo: 30 secondi per 10 centesimi Super sculacciatore Moto a ruota singola Surf a motore Una cuffia da doccia Carrozzina anti gas nervino Tv a due pollici Cuoci tacchino a lampade

07:37 - L'ingegno umano è senza confini. Ma per un'invenzione che lascia il segno ce ne sono mille che non hanno avuto una bella accoglienza da parte del mercato. Eccone alcune che il web ha resuscitato da archivi storici, qualcuna è andata anche in vendita per un po'. Altre sono state migliorate dal tempo. Molte, invece, sono finite nel dimenticatoio. Fino ad oggi.