L Italia dei nostri nonni: la vita quotidiana negli Anni Cinquanta

Dai tram e le biciclette di Milano alle carrozze di Napoli, passando per le gondole e i turisti di Venezia e i grandi monumenti di Roma: una raccolta di fotografia ci "racconta" la vita quotidiana degli Anni Cinquanta nelle più importanti città italiane. Per certi versi, la realtà immortalata assomiglia molto a quella odierna, fatta eccezione per l'abbigliamento, le automobili e l'affollamento delle strade. Alcuni scatti mostrano però abitudini e situazioni che è sempre più raro vedere al giorno d'oggi: tra queste spiccano le barchette da pesca nel mare di Rimini, i carretti trainati da buoi nella campagna perugina e i parcheggi per le carrozze.