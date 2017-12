Macchine volanti personali, sottomarini per il trasporto pubblico, scarpe per camminare sull'acqua, macchine per controllare il meteo: così alcuni grafici del 1900 si immaginavano il mondo nel 2000. Tutto nasce da una marca di cioccolato tedesco che aveva deciso di mettere queste cartoline nei propri prodotti. Cosa hanno azzeccato immaginando il futuro? Poche cose ma non è detto che più avanti non diventino realtà.