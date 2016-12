4 febbraio 2015 Forte come l'acciaio, sottile come la tela di un ragno: il nylon festeggia 80 anni Largamente usato per le calze da donna, è ancora oggi tra le fibre più diffuse Tweet google 0 Invia ad un amico

16:05 - Forte come l'acciaio, sottile come la tela di un ragno: queste le caratteristiche del nylon, la fibra sintetica che compie 80 anni ed è ancora oggi tra le più diffuse nel mondo. La nascita del nylon risale al 28 febbraio 1935 nel laboratorio di Wallace Carothers, ricercatore chimico alla DuPont. Due anni dopo ottiene il brevetto e nel 1938 parte la commercializzazione.

Il primo utilizzo del nylon è stato quello di sostituire le setole animali negli spazzolini da denti. In seguito è stato largamente impiegato nella produzione delle calze da donna. Durante la Seconda guerra mondiale si iniziò ad usarlo anche per altri capi d'abbigliamento e persino per la fabbricazione dei paracadute.