Ecco le fototessera dei "grandi" del '900

Scatti in bianco e nero che sfidano la memoria di molti, volti irriconoscibili e all'epoca anonimi che sarebbero invece divenuti fondamentali per la storia contemporanea del nostro Paese. Un amarcord che passa attraverso le fototessera dei libretti universitari scovati negli archivi degli atenei. Da Pier Paolo Pasolini a Enrico Berlinguer, passando per Oriana Fallaci, Aldo Moro, Giulio Andreotti, Enrico Berlinguer e anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. L'inquilino del Colle si è detto entusiasta dell'iniziativa, tanto che dopo aver voluto esaminare le bozze ha concesso il patrocinio. I grandi nomi del Novecento tutti raccolti nell'Atlante diplomatico degli studenti illustri: un volume frutto della cooperazione di 54 università italiane presentato a Como durante UniSTUD, primo coordinamento delle segreterie studenti di tutta Italia, da Catania a Pavia.