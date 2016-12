Ecco come nel 1902 immaginavano le "Donne del Futuro"

Nel 1902 l'artista francese Albert Bergeret ha immaginato le professioni (e gli outfit) delle lavoratrici del domani. E le ha immortalate in una serie di scatti che ha raccolto nel progetto “Donne del futuro”. Immagini molto distanti dalla nostra contemporaneità che mostrano soprattutto la voglia di emanciparsi del gentil sesso. Che, già a inizio Novecento, sognava d'intraprendere percorsi che, in quegli anni, erano quasi esclusivamente ad appannaggio dell'uomo. E abbiamo, quindi, dottoresse, avvocatesse, soldatesse. Tutte sorridenti davanti all'obiettivo del fotografo così come nelle figurine finali, raccolte dal sito mental_floss.