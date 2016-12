Come uscire con un uomo negli anni Trenta, i dieci consigli per una ragazza single

Vestirsi in camera per non far aspettare l'uomo, dare poca confidenza in pubblico e, nella maniera più assoluta, non parlare mai di vestiti. Sono alcuni dei dieci consigli che una ragazza single degli anni Trenta avrebbe dovuto seguire per ottenere un appuntamento. Le "dritte", corredate da foto che oggi apparirebbero ridicole, sono state pubblicate da una rivista statunitense del 1938, Click-Photo Parade, diffusa in un'epoca in cui trovare marito era l'obiettivo principale nella vita di una donna.