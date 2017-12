Combattere ad alta quota, le foto degli aerei della Seconda guerra mondiale

Dai P-51 Mustang ai Boeing B-29 Superfortress, passando per i Supermarine Spitfire e i caccia nazisti: sono tanti gli aerei militari utilizzati durante la Seconda guerra mondiale. Grazie all'opera di un ingegnere di Birmingham, Paul Reynolds, le foto in bianco e nero dei velivoli sono state ricolorate digitalmente e diffuse sul web. Durante il conflitto, quelle aeree rappresentavano forze in grado di ribaltare gli equilibri nelle battaglie.