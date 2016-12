Cinquant'anni fa le prime foto della Luna

Era il 31 gennaio del 1966 quando la sonda "Luna 9" fu lanciata dall'Urss e raggiunse il nostro satellite senza intoppi il 3 febbraio. Poco dopo, il modulo di atterraggio si separò dalla sonda ed iniziò la discesa sulla Luna. Una volta aperti i quattro petali che proteggevano la sonda, furono dispiegate le antenne e il sistema televisivo, grazie a degli specchi orientabili, iniziò a riprendere il panorama lunare. Furono inviate alla Terra sette sessioni di riprese per un totale di 8 ore e 5 minuti. Per motivi sconosciuti, le immagini ricevute da "Luna 9" non furono subito rese pubbliche dalle autorità sovietiche.