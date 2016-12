Cambiano skyline, insegne e automobili ma non il suo fascino: ecco New York 50 anni fa

Cambiano gli abiti e le sgargianti insegne che illuminano Times Square. Cambiano forme e colori delle automobili - ma non dei taxi, sempre rigorosamente gialli - e degli aerei. Cambia la skyline. Ecco come si presentava New York 50 anni fa. Resta intatto il fascino di una città che non dorme mai. La città delle opportunità e del cosmopolitismo, della frenesia e del successo. Mezzo secolo fa come oggi, la Grande Mela era la capitale del mondo.