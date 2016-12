Anche nell'Ottocento si andava in palestra: macchine e attrezzi sono simili ai nostri

Allenarsi in palestra è solo una moda recente? A quanto pare, no. Da vecchi e impolverati archivi sono infatti spuntati scatti incredibili risalenti all'ultimo decennio del XIX secolo, precisamente al 1892, ed esposti al Museo della Scienza e della Tecnologia di Stoccolma, in Svezia. Si possono così vedere le macchine ideate dallo svedese Gustav Zander, così simili a quelle che gli appassionati di fitness utilizzano ogni giorno. Seppur con un abbigliamento decisamente differente...