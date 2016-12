30 marzo 2015 Altro che Naomi, Claudia e Cindy...

10:25 - La prima top model del mondo? Non è di questo secolo. E neppure del precedente. A inventare il magico ruolo che ha regalato la celebrità, tra le altre, a Naomi Cambpell, Cindy Crawford e Claudia Schiffer fu una ragazza nata nel 1884 in Pennsylvania. Il suo nome era Evelyn Nesbit. Nel 1900 la sua famiglia si trasferì a New York e iniziò così una lunga carriera tra manifesti pubblicitari e scatti ammiccanti. Almeno per quell'epoca...