31 marzo,buon compleanno Tour Eiffel

09:37 - Il 31 marzo del 1889 veniva inaugurata la Tour Eiffel. E per ricordare l'evento anche Google ha pensato di dedicarle il proprio doodle. La Tour Eiffel non è soltanto il monumento a pagamento più visitato del mondo, con i suoi quasi sette milioni di frequentatori. E' ormai da anni un simbolo, un oggetto di culto, un punto di ritrovo, lo sfondo di foto d'autore o di turista, il modello irraggiungibile per pittore ed architetti.

E' ormai noto a tutti che la Torre doveva celebrare la Rivoluzione francese e al tempo stesso le virtù dell'industria. Come prescriveva Eiffel, che ha pensato anche a strati di antiossidante che la proteggono dalle intemperie, la Tour è stata ridipinta ben 17 volte dalla sua costruzione. E molte volte il colore è cambiato: al rosso veneziano originale è succeduto l'arancio, il giallo-oro e il rosso scuro. Da molto tempo, quasi unanimemente, alla dame de fer è stato dato un colore bronzo scuro che nel fulgore della Ville Lumiere si accorda meglio di ogni altro ai colori della pietra e dei tetti degli edifici parigini.

E' un colore protetto, nel senso che è riservato alla Torre e non può essere usato per nient'altro di architettonico.