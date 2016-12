Tgcom24amarcord, Venezia nella macchina del tempo

11:39 - La città dell'amore come è conosciuta in tutto il mondo. Tant'è vero che è stata scelta come location per il matrimonio più atteso di quest'anno, quello di George Clooney. Ma com'era la città lagunare ai primi del 900? Lo possiamo scoprire scorrendo le splendide immagini di questa gallery. Un modo per fare un tuffo nel passato e magari confrontare la splendida Venezia di allora con quella di oggi.