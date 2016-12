Spagna: un Terranova gigante scambia una bimba per un cucciolo

Impossibile restare indifferenti davanti a queste immagini che arrivano dalla Spagna e scaldano il cuore. Un Terranova di nome Sebastian mostra tutto il suo amore e il suo affetto alla piccola Sierra, forse scambiata per un cucciolo. Il gigante, nero e peloso, quasi inquietante per la sua mole accanto alla bimba, si intenerisce e la accarezza con una serie di "slinguazzate" a tutto viso. La piccola sembra apprezzare molto, non contenta si volta e porge al suo enorme amico anche la nuca. Il tenero filmato è stato caricato su YouTube.