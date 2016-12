Nonostante sia arrivato tardi all'imbarco, fa di tutto per salire sull'aereo che sta per decollare. Il protagonista è un ragazzo irlandese che - all'aeroporto spagnolo di Adolfo Suárez, Madrid-Barajas - salta i controlli di sicurezza e corre sulla pista. L'uomo, con due bagagli, era in ritardo per imbarcarsi per le isole Canarie e ha provato a bloccare il volo Ryanair: viene però fermato da due operatori ed è costretto a tornare indietro. Il fatto è stato filmato da un operatore di terra e poi pubblicata sul profilo Facebook della compagnia CC.OO. Ryanair & Lesma Handling.