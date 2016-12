E' guerra aperta a Buñol, una piccola cittadina spagnola: un esercito di 20mila persone - tra residenti e turisti - è infatti sceso in strada per combattere. Nessun'arma né alcuna voglia di fare violenza al prossimo: in mezzo alla folla, sono state scaricate 160 tonnellate di pomodori con le quali i partecipanti si sfideranno a colpi di polpa rossa.