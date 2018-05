Spagna, 5mila persone suonano assieme: ecco la più grande lezione di musica del mondo

Il 12 maggio 2018, ad Alicante, in Spagna, si è tenuta la più grande lezione di musica del mondo. L’evento è stato organizzato dalla Federation of Music Societies della Comunità Valenciana per commemorare i 50 anni della Federazione. Più di 5mila persone si sono riunite nell'arena della città portuale per suonare insieme.



Il record precedente apparteneva al Giappone: nel 2014, la Lyrish Ocarina Federation aveva organizzato una maxi lezione di musica con 2.489 partecipanti.