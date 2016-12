Sorrisi in uniforme: le fotografie più spiritose dei soldati di tutto il mondo

Come "sdrammatizzare" la vita al fronte. Un sito ha raccolto le foto più divertenti scattate dai soldati di tutto il mondo. Ce n'è per tutti i gusti: dalle corse in bicicletta in uniforme al "bacio" con le maschere anti-gas, passando per "voli" in scopa e trappole giganti per topi. Una collezione di scatti che sottolinea la capacità di militari, aviatori e marinai impegnati al fronte di vedere il lato "leggero" di questa vita.