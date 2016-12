Sorpasso da brividi sulla strada più pericolosa di Scozia

Su quella striscia d'asfalto che da Thurso corre a Falkirk hanno perso la vita 19 persone in tre anni, per questo la A9 è stata ribattezzata la strada più pericolosa di Scozia. E un'altra vittima poteva essere aggiunta al già lungo elenco di sangue, se solo il Fato avesse voluto. La telecamera da cruscotto di un tir ha infatti ripreso l'incredibile sorpasso di un'auto che va a sfiorare una moto, a sua volta impegnata nella corsia di sorpasso. Immagini da brivido che solo per caso non hanno raccontato un tragico epilogo.