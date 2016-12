24 aprile 2015 Sony World Photo Awards, trionfo italiano Premiati sette fotografi del nostro Paese Giovanni Troilo e Riccardo Bononi conquistano il primo posto nelle categorie persone e sport. All'americano John Moore il titolo di fotografo dell'anno Tweet google 0 Invia ad un amico

09:35 - L'edizione 2015 dei Sony World Photo Awards regala molte soddisfazioni all'Italia. Se il titolo di fotografo dell'anno è andato allo statunitense John Moore, due nostri connazionali, Giovanni Troilo e Riccardo Bononi, hanno ottenuto la vittoria nelle rispettive categorie, Persone e Sport. Sul podio anche altri cinque italiani: Massimo Siragusa (2° in Architettura), Alessandra Bello (2° in Arte e Cultura), Antonio La Grotta (3° in Architettura), Annalisa Natali Murri (3° in Storia contemporanea) e Giulio di Sturco, 3° in Paesaggio.

Alla cerimonia di gala, tenutasi a Londra alla presenza dei maggiori esponenti del panorama fotografico internazionale, Riccardo Bononi e Giovanni Troilo hanno ricevuto i rispettivi premi e un'attrezzatura fotografica di ultima generazione.



Le opere vincenti saranno esposte alla Somerset House di Londra.



Giunti all'ottava edizione, i Sony World Photography Awards rappresentano oggi il più grande concorso fotografico a livello globale. In gara quest'anno ben 183.737 immagini provenienti da 171 diversi Paesi.