Sogni una doppia faccia? Copia il trucco di Halloween 2015

Sembra facile, una riga di qua e di là, una spennelata, un po' di fondotinta in crema e il gioco è fatto. Ma non è proprio così se non si è una make up artist di talento come la 25enne nepalese Tamang Phan. Il suo video-tutorial che insegna, passo dopo passo, a far spuntare una seconda faccia dal proprio viso, trucco consigliato per la notte di Halloween, ha totalizzato milioni di visualizzazioni in poche ore.