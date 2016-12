Sociality Barbie, boom su Instagram per la bambola che prende in giro gli hipster

C'è il caffè fotografato dall'alto. E anche il cappello a tesa larga, insieme agli occhiali da vista con la montatura spessa. Ci sono le citazioni colte, che non vogliono dire nulla, sotto gli scatti di paradisi naturali. E, a corredo, un'interminabile cascata di hashtag senza senso. Sembra l'identikit dell'ultima blogger/vlogger/influencer che avete iniziato a seguire su Instagram. E, invece, stavolta la protagonista è una Barbie. Sociality Barbie , per essere precisi.

"Ho dovuto smettere di guardare l'oceano per fare una foto di me che guardo l'oceano così da poter fare un post su quanto è bello l'oceano"

Un profilo-parodia che si prende gioco degli hipster e che, in meno di tre mesi d'attività, è riuscito a ottenere più di un milione di follower. Persone di ogni sesso ed età che, con attenzione, seguono (e apprezzano) tutte le vicende della loro eroina. Sia che si tratti di una passeggiata nei boschi o di una gita in canoa nella natura incontaminata.

Dietro al progetto, una fotografa specializzata in matrimoni di Portland, Oregon. Che per il momento preferisce rimanere anonima per “conservare l'autenticità di Socality Barbie”. In generale, il profilo nasce con l'obiettivo di criticare l'omologazione sui social e si propone di “combatterla” attraverso l'omologazione stessa. "Punzecchiare gli stereotipi più basici su Instagram attraverso la bambola più basica di sempre”.

E, scommettiamo, saranno in molti a sentirsi "punti" sul vivo.