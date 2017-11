Snoop Cat & Cat la Furia: "The Floor is Lava" prende in giro la Rete

Si dice che "quando i gatti non ci sono i topi ballano!". E se fossero i gatti a ballare e cantare cosa succederebbe? Beh la Rete ballerebbe con loro! Come fa con "The Floor Is Lava", cantata da Snoop Cat ft. Cat la Furia, due gatti che si cimentano in una parodia sulle note del tormentone estivo "Tori a Pamplona" di Fabri Fibra feat The Giornalisti. Questo video, realizzato dal Design delle Idee di Armando Testa, è un mix di tutte le tendenze del web, le notizie di attualità e di Gossip di questo ultimo mese.